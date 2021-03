Victorii pe linie obţinute de echipa de baschet U16 feminin de la CSM Ploieşti Echipa de baschet fete U16 a CSM Ploiesti a reusit sa castige toate cele patru meciuri ale turneului organizat, la finalul saptamanii trecute, in Sala Sporturilor „Olimpia”, al doilea al sezonului, si sa reintre in calculele pentru calificarea la Turneul Final al campionatului. Fetele pregatite de Corina Savu si Loredana Munteanu au castigat la diferente clare disputele cu cele doua participante la turneu, CSS Bega Timisoara si ACS Champions Bucuresti. Ar fi trebuit sa participe la turneu si CSS Nr. 5 Paldors Bucuresti, dar nu s-a mai putut prezenta din cauza unor teste pozitive de Covid-19. Rezultatele… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

