Simulare Bacalaureat 2024. Ce trebuie să știe liceenii la testările de la începutul lunii martie. Modele de subiecte Simulare Bacalaureat 2024. Ce trebuie sa știe liceenii la testarile de la inceputul lunii martie. Modele de subiecte Simulare Bacalaureat 2024. Elevii din clasele XII-XIII vor susține probele de simulare a examenului de Bacalaureat, la inceputul lunii martie. Vor fi testari la probele scrise, similare celor din vara. Prima proba, cea la Romana, va fi in 4 martie. Rezultatele vor fi comunicate elevilor in 15 martie.

