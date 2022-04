Stiri pe aceeasi tema

- Pe scena Teatrul Ariel vor urca sambata 9 Aprilie de la ora 18.00 elevii clasei IX-a de la Liceul Vocațional de Arta din Targu Mureș cu spectacolul „Graffiti -Commedia". „Graffiti -commedia" este un exercițiu teatral al elevilor clasei a a-XI-a de la Liceul Vocațional de Arta din Targu Mureș alcatuit…

- Sambata, 26 martie, de la ora 17.00, Sala Polivalenta „Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și Sola HK (Norvegia), prima manșa a sferturilor de finala din EHF European League. Biletele de intrare la acest meci costa 25 de lei și pot fi procurate de la sediul clubului din…

- George Marin Echipele de juniori și junioare se afla in perioada in care iși afla direcția de urmat in campionatele respective: in grupele „Valoare” – cele mai bine clasate – sau in grupele „Speranța”. Junioarele II au disputat penultima etapa, ultima fiind programata abia pe 13 martie. Sala Olimpia…

- Junioarele III. ale clubului nostru au jucat in acest week-end la Fagaraș derbyul grupei. Ambele echipe, adica CSS Fagaras si CSM Targu Mures sunt deja calificate primele 24 echipe din țara, la turneul de Valoare. Formatia noastra s-a tinut foarte bine timp de doua reprize, dar ultima parte ne-a fost…

- Cotidianul Zi de Zi din Targu Mureș angajeaza conducator auto cu program de lucru nocturn, la Departamentul de difuzare. Se solicita (și se ofera) seriozitate. Informații suplimentare pot fi obținute la numarul de telefon 0265-215.613, iar CV-urile se trimit la adresa de e-mail [email protected]…

- Connected4Health (C4H) – „A Medical and Humanities-Based Approach to Navigating Obesity and Eating Disorders in Young People" este un nou proiect de parteneriat strategic Erasmus+ caștigat recent de catre Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș,…

- Joi, 27 ianuarie 2022, de la ora 17.00, va invitam in Palatul Culturii* (Sala Mica), la proiecția filmului TOXICOMA, urmata de o discuție despre film și tema sa principala – adicțiile. *Datorita numarului mare de solicitari, am mutat proiecția filmului TOXICOMA in Sala Mica a Palatului Culturii din…

- Echipa noastra feminina de junioare III a inceput anul cu o deplasare la Odorheiu Secuiesc, in fieful uneia dintre contracandidate la calificare. CSS Odorheiu Secuiesc – CSM Targu Mures 23-23, pe reprize: 8-9, 6-6, 9-8. Marcatoarele noastre: Tarcau Mara 11, Rusu Daria 4, Pop Iulia 3, Coman Daria 3,…