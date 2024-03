Stiri pe aceeasi tema

- FC Porto a invins-o dramatic pe Arsenal, cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, pe stadionul ”Dragao”, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Brazilianul Galeno a facut diferenta, in ultimele secunde ale meciului (90+4), cu un sut la coltul lung al portii lui Raya, dupa…

- U-BT Cluj-Napoca a reușit o victorie fantastica in fața spaniolilor de la Dreamland Gran Canaria, deținatoarea trofeului, scor 113-111 (20-37, 34-20, 23-16, 21-25, 15-13), in penultima etapa din Grupa B a competitiei masculine de baschet EuroCup.

- U-BT Cluj-Napoca a reusit o victorie istorica in fata echipei spaniole Dreamland Gran Canaria, detinatoarea trofeului, cu scorul de 113-111, dupa prelungiri, miercuri seara, la Las Palmas,in penultima etapa din Grupa B a competitiei masculine de baschet EuroCup.''U'' s-a impus dramatic, gratie unui…

- Jucatorul italian de tenis Jannik Sinner, cap de serie numarul 4, a castigat primul grand slam din cariera, dupa ce s-a impus, duminica, la Australian Open, in fata rusului Daniil Medvedev, favorit 3, scrie observatornews.ro.

- Salutul fascist nu este o infracțiune decat daca reprezinta un risc pentru ordinea publica, spune instanța suprema din Italia. Decizia Curții de Casație permite gestul la mitinguri, dar nu și in cazul in care acesta risca „renașterea partidului fascist".

- Jucatorul rus de tenis Andrei Rublev (5 ATP, favorit nr. 1) a castigat duminica trofeul la turneul ATP 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 661.585 de dolari, dupa ce l-a invins in finala pe finlandezul Emil Ruusuvuori (69 ATP) in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4.Rusul s-a impus in mai putin…

- Jhon Arias și John Kennedy au marcat in repriza a doua pentru a oferi echipei braziliene Fluminense o victorie muncita cu 2-0 in fața egiptenilor de la Al-Ahly, in semifinala Cupei Mondiale a Cluburilor, luni, la King Abdullah Sports City din Jeddah.

- Beniamin Todosiu, președintele USR Alba, despre plecarea primarului Gabriel Pleșa la PNL: Iți reamintesc, stimate domnule primar, ca alaturi de USR, ai reușit o victorie istorica la Alba Iulia Beniamin Todosiu, președintele USR Alba, despre plecarea primarului Gabriel Pleșa la PNL: Iți reamintesc, stimate…