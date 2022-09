Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Handbaliștii de la CSM Reșița au pierdut primul amical din aceasta vara, cu SCM Politehnica 2, scor 41-35 pentru timișoreni! „A fost un meci foarte util pentru noi, ținand cont ca de ceva vreme noi nu am mai jucat. A fost o prima repriza echilibrata, in care am jucat ceea ce ni s-a cerut de…

- SCM Politehnica Timisoara a „retinut” trofeul competitiei traditionale pe care o organizeaza in sala „Constantin Jude”. Editia speciala prin care s-au marcat 75 de ani de la infiintarea sectiei de handbal le-a adus alb-violetilor in finala mare gruparea sarba Metaloplastika Sabac, pe care au depasit-o…

- SCM Politehnica se pregateste de traditionalul turneu pe care-l organizeaza in sala „Constantin Jude”. In weekend, la Timisoara, vor fi marcati prin „Cupa Poli” din acest an si cei 75 de ani de la infiintarea sectiei de handbal a clubului alb-violet. Celelalte participante la competitie sunt Metaloplastika…

- Prim-divizionara de handbal SCM Politehnica a invins CSM Oradea cu 34-24 (15-10), intr-o partida de verificare jucata vineri la sala Constantin Jude. Meciul dintre cele doua prim-divizionare de handbal a fost echilibrat doar in primele minute (2-2), dupa care alb-violeții s-au desprins abrupt. Timișorenii…

- Politehnica organizeaza „Ziua Steagului”, miercuri, 27 iulie, in Piata Sfantul Gheorghe, din Timisoara, eveniment dedicat startului noului sezon al Ligii 2 la fotbal. Pe langa partea sportiva, va exista si o latura artistica, cu surprize, iar seara alb-violetii isi vor prezenta si lotul pentru startul…

- SCM Politehnica a sunat adunarea, ieri, la arena „Stiinta”, din centrul orasului. Alb-violetii au avut multe absente la prima miscare. Opt jucatori lipsind din diverse motive. Sub comanda lui Attila Horvath au fost insa prezenti si o parte dintre noile achizitii. Constantin Enculescu (accidentat), Santiago…

- Naționala masculina de baschet a Romaniei a invins reprezentativa similara a Luxemburgului, ieri seara, la Timisoara, si si-a asigurat calificarea in faza secunda a FIBA Eurobasket 2025 Pre-Qualifiers. „Vulturii” au castigat cu 78-67 dupa ce la pauza tabela indica egalitate (31-31). Sala „Constantin…

