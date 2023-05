Stiri pe aceeasi tema

- Moarte fulgeratoare in televiziune. Jock Zonfrillo, gazda MasterChef Australia, a murit la varsta de 46 de ani. Moartea sa a fost anunțata de familia sa, care a spus ca sunt „devastați” dupa ce acesta a murit duminica, la Melbourne, potrivit The Guardian. Jock Zonfrillo era gazda emisiunii din 2019…

- Trei peroane au murit in urma unui incendiu produs intr-un apartament de pe strada Pietrarilor 8 din Chișinau in seara zile de joi, 27 aprilie. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:13.

- Un student in varsta de 20 de ani al unei universitati private, a fost gasit decedat intr-un camin din Bucuresti. Din primele informatii, se pare ca acesta ar fi murit in urma unei supradoze.Tanarul a murit intr-un camin de pe Bulevardul Energeticienilor din Bucuresti, in care locuia de putin timp.…

- Moartea unui actor canadian a fost pusa pe seama operațiilor estetice pe care și le-a facut pentru a intra in pielea personajului pe care urma sa il interpreteze. Acesta a incercat sa semene cu Jimin, cantareț din Coreea de Sud, membru al formației BTS.

- Potrivit primelor informații, doi copii aflați pe trecerea de pietoni din dreptul gradiniței au fost accidentați de un TIR, iar unul dintre ei a murit pe loc.“Accident rutier produs in localitatea Letcani, pe DN 28, unde un TIR a dat peste 2 minori la trecerea de pietoni. Din primele informații ar fi…

- Poliția Gorj ancheteaza moartea unui barbat din comuna Slivilești, decedat la domiciliul mamei sale din comuna Samarinești. Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Motru au fost sesizați luni de catre un barbat, de 62 de ani, din județul Caraș Severin cu privire la faptul ca fratele sau vitreg…

- O femeie cu un copil in brațe ar fi fost pusa la pamant de un troleibuz. Despre acesta a comunicat pe rețele de socializare un martor ocular care menționeaza ca „mama cobora din troleibuzul nr. 22 la Gradina Botanica, iar micuțul de trei ani era in brațe. Conductorul nu s-ar fi asigurat ca aceasta a…

- Un ofițer de urmarire penala din Chișinau și un polițist cu funcție de conducere din Cimișlia au fost reținuți de procurorii de la Procuratura Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu angajații Serviciului protecție interna și anticorupție (SPIA), fiind cercetați…