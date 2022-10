Victor Rebengiuc se intoarce pe scena, in ultimul rol din cariera sa. ”Regele moare”, cu maestrul in rolul principal, revine la Teatrul Național din București, instituție careia i-a dedicat 67 de ani. Marele actor roman implinește la inceputul anului viitor 90 de ani. Pentru spectacolele din acesta seara, dar și pe 13 octombrie, in care iscusituil maestro al teatrului și filmului romanesc va urca pe scena alaturi de Mariana Mihuț biletele s-au epuizat. ”E ultimul meu rol”, iși anunța in vara maestrul Victor Rebengiuc retragerea din activitatea artistica. ”Am 89 de ani, o sa am peste vreo cateva…