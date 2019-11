Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a anunțat, duminica, la Antena 3, ca parlamentarii Pro Romania care vor intra in plenul Parlamentului pentru a vota la investirea guvernului condus de Ludovic Orban vor fi excluși din partid.Fostul premier a precizat ca Pro Romania nu va vota pentru investitura și a numit ”stransura”…

- „Cresteri de pensii: pentru anul viitor nu sunt bani, asta e pacatul lui Dancila si Teodorovici ca au promis ce nu aveau. Insa anul viitor se pot gasi acesti bani pentru maririle de pensii cu conditia sa aiba loc o restructurare masiva a administratiei, nu doar din 28 de ministri sa ramana 15, trebuie…

- „Suntem un partid nou, in crestere, suntem singurul partid care mai apara interesele oamenilor de centru stanga. Din acest motiv nu vom sustine un guvern de dreapta", a declarat Victor Ponta. Intrebat daca decizia Pro Romania nu va ajuta PSD si Guvernul Dancila sa ramana la putere, Ponta a raspuns:…

- Negocieri esuate intre Ludovic Orban si Victor Ponta, scrie Antena3 Nici vorba sa votam Guvernul, spune presedintele Pro Romania. „Foarte scurta discuția ca nu era cazul de mai mult. Suntem un partid nou, mic, cu un obiectiv mare. Vrem sa reprezentam noi și sa aparam interesele electoratului…

- Victor Ponta a declarat ca va discuta cu Ludovic Orban cateva condiții pe care le are pentru a susține cabinetul. Totuși, Ponta este se parere ca negocierile de dupa moțiune au inceput prost și ca Orban are șanse mici sa treaca Guvernul prin Parlament. "Trebuia sa inceapa altfel: toate partidele…

- “Referitor la numarul celor care urmeaza sa voteze aceasta motiune din partea opozitie, din discutiile pe care le-am avut maxim 220-222 de voturi. Nu trece. Pentru ca nici ei nu vor sa treaca”, a declarat vineri purtatorul de cuvant al PSD Constanta. El spune opozitia este scindata in privinta…

- "Asteptam ca miercuri doamna Dancila sa vina cu formula de restructurare a Guvernului. Daca nu vine miercuri - si practic suntem in situatia in care in plus fata de Ministerul Mediului, al Energiei, Relatia cu Parlamentul, Ministerul de Interne, cred ca miercuri sau joi nu o sa mai avem nici ministru…