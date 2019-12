Victor Ponta: PNL este noul PSD. Nu vom avea primari aleşi din două tururi "NU - nu vom avea primari alesi din doua tururi / si nici presedinti de consilii judetene alesi de consilieri ( desi ar fi bine pentru situatia democratiei politice din Romania)- pentru ca acum PNL este noul PSD ! Iata de ce :



1. PNL detine acum “Puterea” si prefera acest sistem electoral care ii avantajeaza ( primarii lor au prima sansa si vor “transfera” multi primari de la PSD / ministrii, prefectii, toti ceilalti reprezentanti ai Statului vor actiona pentru ei ) ; nu mai au niciun interes sa aplice alt sistem ( cum spuneau cand erau in Opozitie) / povestea cu modificarea legii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

