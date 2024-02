Comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, subiect de dispută între coaliţie şi opoziţie Coalitia de guvernare ar putea lua o decizie astazi in privinta comasarii alegerilor europarlamentare cu cele locale si a modului in care Guvernul va promova o lege care sa devanseze data scrutinului pentru primari si consilii locale. Subiectul se afla oficial pe agenda reuniunii de astazi a liderilor PSD si PNL si, dupa o perioada de tatonare si negocieri, declaratiile conducerilor celor doua formatiuni sunt tot mai clare in favoarea organizarii simultan a celor doua scrutine. Premierul Marcel Ciolacu a respins ieri ideea ca demersul nu ar fi democratic si a afirmat ca astfel de decizii au luat… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

