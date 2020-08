Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca Pro Romania va vota in favoarea moțiunii, „Guvernul Orban și gașca vor ramane in funcții”, a spus Victor Ponta, „Din pacate, in Ilfov, in mod special, pentru ca e judetul cel mai mic, dar cu siguranta este judetul cel mai bogat, interesele sunt enorme din punct de vedere financiar si blaturile…

- Liderul Pro România, Victor Ponta, sugereaza un "blat" la votul de luni la moțiunea de cenzura a PSD, sustinând ca rezultatul a fost negociat deja si ca premierul Ludovic Orban si "gasca" vor ramâne în functii. În replica, liderul PSD, Marcel Ciolacu,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca se asteapta ca si partenerii social-democratilor sa voteze motiunea de cenzura si ca declaratiile privind anumite blaturi "nu tin loc de vot". "Parlamentarii PSD vor vota maine motiunea de cenzura! Guvernul Orban trebuie sa plece, a produs deja mult prea mult…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca moțiunea de cenzura nu va trece și asta pentru ca exista un blat intre PNL și PSD. In replica, liderul PSD, Marcel Ciolacu, arata ca nu exista niciun blat și ii indeamna pe cei de la Pro Romania sa se țina de cuvant și sa voteze moțiunea.Citește…

- Guvernul Orban are zilele numarate. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, miercuri, printr-un mesaj postat pe Facebook, ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban se va vota la sfarșitul acestei luni. „Moțiunea de cenzura se va vota luni – 31 august! Guvernul Orban trebuie sa plece!!!”,…

- Parlamentarii Pro România vor vota motiunea de cenzura împotriva Cabinetului Orban, a decis luni Delegatia permanenta a partidului. ”România este astazi mai rau decât la începutul pandemiei, Guvernul Orban poarta aceasta vina si trebuie sa plece”, spune Ponta.…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor spune ca formatiunea sa nu va semna o motiune de cenzura, despre care afirma ca nu este oportuna in "perioadele cand sunt alte probleme"."Noi nu vom semna o motiune de cenzura, asta e suta la suta. Mai departe, mi-e greu sa spun ca in acest moment discutam despre o... doar…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu susține luni, pe Facebook, ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va fi depusa și va trece.„Moțiunea de cenzura va trece și acest Guvern va raspunde pentru toata criza economica, pentru manipularea datelor și pentru toate hoțiile de sute de milioane de…