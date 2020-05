Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta, președintele Pro Romania, a lansat, duminica seara, la Romania TV, o serie de ironii la adresa PNL, despre care spune ca nu fac nimic pentru romani."Mi-a trimis cineva cum o sa dea cei de la PNL majorarea de 40 la suta la pensii. Intai o sa dea 4 și apoi 0. Tot timpul se fofileaza.…

- Presedintele Klaus Iohannis despre majorarea pensiilor Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Majorarea pensiilor din septembrie este o masura care trebuie analizata cu mare atenție de catre guvernanți, considera președintele Klaus Iohannis. El a spus ca va insista ca guvernul sa țina…

- Dupa o evaluare a resurselor bugetare, va fi luata și o decizie privind aplicarea legii care prevede majorarea pensiilor de la 1 septembrie, potrivit spuselor lui Ludovic Orban . „Suntem intr-o evaluare a situatiei economice, intr-o evaluare a resurselor bugetare pe care le vom avea la dispozitie si…

- Premierul Ludovic Orban a spus, joi seara, ca decizia de a majora pensiile cu 40% de la 1 septembrie a fost luata in calcul. Șeful Executivului spune ca depinde de cat de repede scapa Romania de epidemie. Legea prevede cresteri de 40% a punctului de pensie de la 1 septembrie 2020. „Deocamdata sunt…

- Cheltuielile cu mult peste incasarile la buget din ultimii doi ani au determinat Comisia Europeana sa declanșeze procedura de deficit excesiv pentru Romania. In aceste condiții, creșterea pensiilor de la 1 septembrie este un obiectiv greu de realizat, considera specialiștii.Romania a incheiat…

- Banii pentru majorarea pensiilor sunt in buget, a declarat, luni, ministrul propus al Finantelor Publice, Florin Citu, mentionand ca ar fi preferat sa plateasca pensiile marite de la 1 ianuarie, asa cum s-a intamplat cu salariile din sectorul public. "Ministerul Finantelor se ocupa cu…

- Declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de deficit excesiv nu exclude majorarile de salarii si pensii prognozate conform bugetului pentru acest an, a precizat, joi, ministrul demis al Finantelor, Florin Citu. El a participat la o conferinta pe tema finantarii investitiilor, organizata de…

- Isarescu a fost intrebat de catre jurnalisti daca Romania isi permite majorarea cu 40% a pensiilor, dar si dublarea alocatiilor, in conditiile in care Comisia Europeana va declansa in perioada urmatoare procedura de deficit excesiv. "Ministrul Finantelor si premierul au spus foarte clar ca…