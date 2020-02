Prezent in studioul Digi24, presedintele Pro Romania a citit fragmente dintr-un mail despre care sustine ca a fost trimis de ministrul Sanatații, Victor Costache, catre secretarii de stat din minister, mesaj in care scrie ca „prietenii noștri" au trimis unele observații pe care le vor introduse in legislație.

„Atasat gasesti ordinele ATI si IMA rescrise de prietenii nostri, le pastrezi doar pentru tine si Horatiu deocamdata. Pregatim punerea rapida in transparenta luni, cel tarziu marti. Inca imi e neclar cum pot numi cele doua CL specifice, probabil in acelasi timp, poti si tu sa te…