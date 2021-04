Stiri pe aceeasi tema

- La cele șase instituții de cultura aflate in subordinea Consiliului Județean Timiș, a inceput, cu mai bine de o saptamana in urma, evaluarea anuala a managerilor pentru activitatea avuta in anul 2020, pana in prezent fiind comunicate rezultatele pentru patru dintre aceștia. Daca trei manageri au reușit…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din Bucuresti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor contractuale de conducere, vacante, de director general, la Casa de Asigurari de Sanatate Argeș. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…

- Viitorul stadion al Timișoarei va avea pana și pista de atletism pe care sa alerge sportivii care vor veni la un eventual Campionat European de Atletism, spune a președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, ”prins” in entuziasmul proiectului arenei care va inlocuit actualul ”Dan Paltinișanu”.…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a afirmat, legat de nemulțumirea președintelui Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, fața de impunerea carantinei in Timișoara prin ordinul semnat de șeful DSU, Raed Arafat, ca aceasta masura poate fi luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența…

- Primarul Dominic Fritz este de acord cu decizia de impunere a carantinei in Timișoara, venita de la nivel central, facand nota discordanta cu viceprimarul și președintele Consiliului Județean Timiș. Fritz spune ca „alta varianta (...) nu exista”. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a scris,…

- DNA Timisoara a descins la mai multe adrese care aparțin fostului director al Piețe SA, Ionuț Nasleu. Acesta a fost consilierul primarului Nicolae Robu, iar mai apoi a condus piețele. A fost insa demis de Consiliul de Administrație la cererea primarului Dominic Fritz, dupa mai multe scandaluri.…

- Cei care urmaresc cu atenție activitatea noii administrații timișorene au remarcat faptul ca primarul a efectuat in ultima vreme mai multe vizite „de lucru” la București, unde a avut intalniri cu factori de decizie din Guvern și Parlament, pe cont propriu sau impreuna cu Alin Nica, președintele Consiliului…

- Economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala a fost numita luni, in mod oficial, la conducerea Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), devenind prima femeie și, totodata, primul reprezentant al unei țari africane care ocupa postul de director general al Organizației, informeaza AFP. In virsta de 66 de…