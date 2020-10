Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Bihor fac, marți, patru percheziții la sediile unor societați din doua județe, ai caror reprezentanți sunt banuiți ca ar fi prejudiciat bugetul de stat și creditorii cu peste cinci milioane de euro, prin inșelaciune, abuz de incredere și spalare. ”In cursul zilei de astazi, politistii…

- Doi cetațeni din Siria au fost prinși de polițiștii de frontiera din Calafat in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania ascunși intr-un microbuz, care transporta termopane.Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, polițiștii au verificat vineri seara un microbuz inmatriculat in…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat miercuri imaginile exclusive dezvaluite de Adevarul care demonstreaza ca ofiteri de rang inalt din Politia Romana s-au intalnit cu reprezentanti ai Clanului Duduianu. Fostul sef de Stat a subliniat ca i-ar destitui „pe loc” pe cei care au participat la intalnire.…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat miercuri imaginile exclusive dezvaluite de Adevarul care demonstreaza ca ofiteri de rang inalt din Politia Romana s-au intalnit cu reprezentanti ai Clanului Duduianu. Fostul sef de Stat a subliniat ca i-ar destitui „pe loc” pe cei care au participat la intalnire,…

- Ciprian Pian a PRIMIT ORDONANȚA DE RETINERE pentru tentativa de omor. El a fost primul care a ajuns la audieri, flancat de mascații trupelor speciale. "N-am avut nicio sabie, sunt filmari, nu am dat cu nimic, da sunt tare, ma duc la puscarie", a declarat acesta la iesire. Avocata celor doi…

- Un tanar de 22 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiat. Acesta a intervenit in apararea unei femei agresate pe strada de fostul concubin, in noaptea de duminica spre luni, in Targu Neamț. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt,…