Stiri pe aceeasi tema

- ■ 3.044 de liceeni din județul Neamț au susținut probele scrise la Matematica și Istorie ■ 2.069 de candidați au dat examen la Mate și doar 975 la Istorie ■ Marți, 27 iunie 2023, la cea de a doua proba (Ec), din cadrul examenului național de Bacalaureat, s-au prezentat in județul Neamț un numar de …

- La noi, in prea mare masura, sistemul depinde de oamenii din el. Si cum oamenii nu sunt nici perfecti, nu-s nici mereu in cea mai buna forma, sistemul va da, inevitabil, rateuri. Si nu poti blama, din principiu, oamenii din el pentru asta. Nimeni nu e multumit de sistemul de sanatate de la noi. E, probabil,…

- Clipe grele pentru Ramona Manole! Una dintre cele mai importante persoane din viața ei, cea care i-a dat viața, a ajuns de urgența la spital. Ce a pațit Viorica Rudareasa și ce mesaj a transmis fiica ei pe rețelele de socializare in miez de noapte.

- Abandonați de statul roman, bolnavii grav de cancer din Alba caștiga in Justiție dreptul la tratament și la viața! Abandonați de statul roman, bolnavii grav de cancer din Alba caștiga in Justiție dreptul la tratament și la viața! Doi pacienți bolnavi de cancer pulmonar, o femeie și un barbat, au obținut…

- Cu ochii in lacrimi, Mirabela Dauer a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, realizat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre persoana care i-a fost alaturi in cele mai grele momente din viața. Ce dezvaluiri a facut artista.

- Bogdan Boanta este un cunoscut dansator și coregraf roman. Acesta a vorbit despre cele mai rușinoase momente din viața sa, dar și de ce s-a lasat de cantat.In urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat pentru Antena Stars, Bogdan Boanta a vorbit despre cele mai rușinoase momente din viața…

- Andreea Podarescu a trecut prin clipe de coșmar in urma cu doar cațiva ani, insa acum viața brunetei a revenit pe un fagaș normal. Vedeta susține ca a incheiat definitiv capitolul urat pe care l-a traversat și acum se gandește doar la prezent și viitor. Care au fost momente cumplite prin care a fost…