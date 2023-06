Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a anunțat imprumutul mijlocașului Catalin Cirjan, in varsta de 20 de ani. Giuleștenii s-au ințeles cu Arsenal și in privința unei opțiuni de transfer definitiv in vara urmatoare, la finalul imprumutului. „A fost un transfer mult așteptat de mine. Daca depindea de mine aș fi semnat din prima clipa,…

- Mihai Stoica este impresionat de Catalin Cirjan. Managerul general de la FCSB a vorbit despre tanarul mijlocaș care s-ar fi ințeles cu oficialii celor de la Rapid, marea rivala a vicecampioanei. Catalin Cirjan ar urma sa ajunga in Giulești sub forma de imprumut, de la Arsenal, formația la care este…

- Ilie Dumitrescu a laudat planurile pe care Rapid le-a anunțat, dupa ce Dan Șucu a preluat pachetul majoritar al clubului. Formația alb-vișinie a anunțat luni ca Dan Șucu este noul acționar majoritar, cu 70% dintre acțiuni, in timp ce Victor Angelescu mai deține doar 30%. Iar noul numar 1 din conducerea…

- Rares Ilie este asteptat inapoi la Rapid, dupa cum a anuntat Victor Angelescu. Actionarul din Giulesti sustine ca mijlocasul celor de la Nice va avea mereu „usa deschisa” la clubul de sub Grant. De asemenea, Angelescu sustine ca mijlocasul de 20 de ani va bifa multe minute, in cazul in care va dori…

- Liga Profesionista de Fotbal ( LPF ) a prezentat oficial trofeul care va fi oferit campioanei Romaniei incepand cu actualul sezon al Superligii. A facut-o in cadrul unui eveniment organizat, astazi, la Muzeul Fotbalului din Capitala. Trofeul are o inaltime de 58,3 centimetri si o greutate de 5,2 kilograme.…

- Reactia lui Adrian Mutu despre transferurile lui Mario Balotelli si Catalin Cirjan la Rapid. Mutu a spus ca ca nu este nimic adevarat despre transferul lui Balotelli la Rapid, insa a confirmat negocierile pentru Catalin Carjan. Adrian Mutu a confirmat faptul ca Rapid negociaza transferul lui Catalin…

- Florinel Coman, vedeta celor de la FCSB, a reacționat dur la finalul derby-ului cu Rapid, pierdut de roș-albaștri cu 0-1. Victima faultului brutal al lui Onea din primele minute, Coman a izbucnit la final, in dialog cu jurnaliștii: Ați vazut cum am sarit trei metri, nu? Din minutul 5, n-am putut sa…

- Horatiu Moldovan a avut prima reactie dupa gafa facuta in meciul Sepsi – Rapid, scor 2-0, din etapa a 3-a a play-off-ului. Portarul lui Adi Mutu si-a asumat eroarea care i-a permis lui Alexandru Tudorie sa deschida scorul, in minutul 26. Moldovan a primit o pasa de la Cristi Sapunaru, dar a evitat sa…