- Acest sezon de iarna a adus foarte multe accidentate pe partii, iar Salvamont Romania vine cu cateva masuri de intervenție in cazul in care sunteți martori la un accident pe partie. „1. Nu intrați in panica. Protejati victima prin marcarea locului accidentului prin amplasarea unei perechi de schiuri…

- Specialiștii de la Institutul Național de Medicina Legala (INML) au identificat cea de-a opta victima a incendiul produs in a doua zi de Craciun la Ferma Dacilor. Cine este persoana care și-a pierdut viața mistuita de flacari. Motivul pentru care analizele au durat atat de mult timp. Cine sunt cele…

Vineri au fost identificate ultimele fragmente osoase de la Ferma Dacilor aduse la Bucuresti. Cea de-a opta victima a incendiului de la Ferma Dacilor este un copil de 11 ani. Potrivit unor surse judiciare, ultimele fragmente osoase aduse la București au fost identificate cu certitudine. Printre victimele…

- Noi informații ies la iveala in cazul incendiului de la Ferma Dacilor. Potrivit informațiilor, a fost identificata și cea de-a opta persoana care și-a pierdut viața dupa ce pensiunea a fost mistuita de flacari. Ultimele fragmente osoase care au fost aduse in Capitala ar fi fost identificate cu certitudine.

- A fost identificata și a opta victima a incendiului de la Ferma Dacilor. Potrivit unor surse judiciare care au vorbit cu stiripesurse.ro, ultimele fragmente osoase aduse la București au fost identificate cu certitudine.Printre victimele incendiului de la Ferma Dacilor, a fost confirmata cea de-a…

- Salvamont Maramureș trage un semnal de alarma cu privire la numarul mare de incidente care au avut loc pe partiile de schi in primele zile ale sezonului de iarna. Salvamontiștii au fost solicitați sa intervina atat in zona partiilor de schi din Borșa, cat și in restul zonelor din județ unde se schiaza.…

- Arabia Saudita a cerut Statelor Unite sa dea dovada de reținere ca raspuns la atacurile gruparii teroriste Houthis din Yemen impotriva navelor din Marea Roșie, in timp ce Riadul incearca sa fie un mediator in razboiul dintre Hamas și Israel. Houthis a sporit riscurile regionale ale conflictului.Arabia…