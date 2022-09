Stiri pe aceeasi tema

- Participare record, conform organizatorilor, la cea de-a VII-a ediție a Crosului Sucevei, care s-a desfașurat, duminica, in centrul municipiului reședința de județ. Conf. univ. dr. Elena Vizitiu și viceprimarul Lucian Harșovschi, care au deschis competiția, au declarat ca a fost ediția cu cel mai ...

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a fost prezent joi la Liceul cu Program Sportiv, impreuna cu cinsilierii locali Ciprian Anton și Bogdan George Pastrav, pentru a reconfirma echipei de handbal, CSU Suceava, sprijinul municipalitații. ”Jucatorii iși desfașurau primul antrenament din…

- Ediția de campionat 2022-2023 a Ligii a V-a va funcționa intr-un format nou, de doua serii a cate zece echipe. Din prima serie vor face parte formațiile Voința Hanțești, Juniorul Salcea, Sporting Siminicea, Voința Zvoriștea, Viitorul Foraști, Viitorul Vadu Moldovei, Viitorul Negostina, Unirea Salcea,…

- ”Crosul Sucevei” aflat la a VII-a ediție va fi susținut financiar și in acest de catre Primaria Suceava. Evenimentul care va fi organizat in toamna acestui an de Asociatia Club Sportiv ’’Academia de Sport” Suceava va beneficia de o finanțare de 100.000 de lei. Proiectul va fi aprobat in ședința deliberativului…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, s-a declarat nemulțumit de gradul mic de recenzare in municipiu de doar 83,25% și a facut apel catre cetațeni sa se recenzeze amintind ca ultima zi este 31 iulie. Harșovschi a aratat ca la Centrul de Statistica funcționeaza un punct fix de recenzare oamenii putandu-se…

- Primaria municipiului Suceava primește 43 de milioane de lei prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” , a anunțat astazi viceprimarul Lucian Harșovschi, care a ținut sa mulțumeasca pentru implicare celor de la Consiliul Județean. Harșovschi a menționat ca suma va fi folosita pentru etapa…

- Cea de-a patra ediție Neversea a adunat peste 260.000 de oameni, care s-au bucurat in cele 4 zile și 4 nopți de festival de peste 150 de artiști naționali și internaționali de renume. Astfel, ediția din acest an stabilește un nou record, fiind ediția cu cel mai mare numar de participanți de pana acum.…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, promoveaza ia romaneasca. Astazi de Ziua Iei și de Hramul Sucevei, Harșovschi a aparut imbracat in ie tradiționala in centrul municipiului invitandu-i pe suceveni la Targul de Sanziene. ”Cu zambet și mandrie, astazi purtam ie. Va așteptam in Piața…