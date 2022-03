Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate rusești au anunțat, sambata, o incetare temporara a focului, in zone din Donbas, pentru a deschide coridoare umanitare pentru evacuarea civililor. Potrivit agenție de presa de stat rusa Tass, incetarea temporara a focului va avea loc de la ora 10.00 (ora Moscovei) și va acoperi zonele…

- Sapte persoane au fost ucise, joi, in bombardamente ale Rusiei in Ucraina, anunta politia ucraineana, relateaza BBC News. Potrivit unor oficiali, sase persoane au fost ucise, iar una ranita, intr-un atac vizand o unitate militara la Podilsk, langa Odesa. Alte 19 persoane au fost date disparute. O persoana…

- Deputatii rusi au aprobat, marti, in ritm alert un acord semnat de catre presedintele rus Vladimir Putin care prevede ca Rusia sa apere teritoriile separatiste Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, pe a caror independenta a recunoscut-o luni, relateaza AFP. Decizia a fost aprobata in unanimitate, noteaza…

- Moscova apreciaza, joi, ca Statele Unite ale Americii nu au luat in calcul revendicarile ruse in domeniul securitatii si nu au raspuns pozitiv ”principalei” revendicari rusesti. Kremlinul vine cu aceste aprecieri, la o zi dupa ce americanii au raspuns acestor revendicari ruse care se afla in centrul…

- Vasile Petrariu, liderul principalului sindicat al STB a anunțat, vineri seara, dupa discuția cu primarul Nicușor Dan, ca discuțiile cu acesta au eșuat. Petrariu a spus ca le va transmite sindicaliștilor ce a discutat și și-a cerut scuze de la cetațeni, pentru disconfortul creat de manifestațiile șoferilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in debutul ședinței de Guvern, ca Executivul va aproba, prin ordonanța de urgența, acordul dintre Comisia Europeana și Romania. In baza acestuia, Romania va putea sa beneficieze de imprumuturile de peste 14 miliarde de euro disponibile prin Planul Național…

- Politistii nu au ajuns la un acord cu Lucian Bode, ministrul de Interne, dupa negocierile care au avut loc, miercuri, la MAI, astfel ca protestele vor continua in toata tara. Cosmin Andreica, lider al Sindicatului Europol, a declarat pentru Antena 3 ca negocierile purtate cu ministrul de Interne nu…

- Deputatul PNL Florin Roman a declarat, luni, la Profit TV, ca el a fost unul dintre cei care l-au sfatuit pe Florin Citu sa faca un pas in spate, in negocierile cu cei de la PSD, pentru ca daca ar fi insistat sa ramana premier, ar fi fost ”pulverizat”. ”Un om politic rezista atata timp […] The post…