Viceprimarul de la Sectorul 6 a fost exclus din USR

- Viceprimarul de la Sectorul 6 Alexandru Gadiuta a fost exclus din USR dupa ce a fost acuzat de colegi ca ar fi facilitat angajarea unor colegi de partid, loiali, la institutiile din subordine, iar una dintre aceste institutii ar fi incheiat contracte cu firma unui membru al filialei USR Sector 6. ”Biroul…

- Alexandru Gadiuța, viceprimarul USR de la Sectorul 6, a fost exclus din partid de Biroul Municipal al USR București. Acesta este unul dintre cei mai mari susținatori ai lui Nicușor Dan din USR.Potrivit publicației Buletin de București, forul de conducere al USR București a discutat luni seara o…

- Biroul Municipal al USR Bucuresti se intruneste luni seara, de la ora 20:00, pentru a decide asupra unei propuneri de excludere din partid a viceprimarului din sectorul 6, Alexandru Gadiuța, care susține la randul sau ca este acuzat pe nedrept.

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a oficializat duminica, 8 octombrie, intenția de a candida ca independent in urmatoarele alegeri pentru București, avand sprijinul partidelor care doresc acest lucru. El a subliniat ca intenționeaza sa duca mai departe proiectele inițiate. Nicușor Dan se alatura…

- Contestari puternice in cadrul USR. Un grup de membrii ai acestui partid neaga puternic prezența intre primii patru pe lista sa de candidați la alegerile europene a Elenei Lasconi, a lui Dan Barna, Vlad Voiculescu și Vlad Botoș. Mai mulți membri ai USR au inițiat o petiție interna intitulata „Pentru…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a stabilit comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Termoenergetica. Conform documentului semnat de edilul Capitalei, cei trei sunt: Anca-Florina Popescu – membru CD, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetica București-Ilfov. Vlad…

- Primarul General se distreaza de minune pe unde are șansa, asta in timp ce bucureștenii fac dușuri reci, din cauza deselor avarii și reparații. Dupa ce a fost surprins in slip, la piscina, acum a fost fotografiat cu prosopul, de la brau in jos, pe model „Marica”. Nicușor Dan, primarul ‘Marica’ al administrației:…