Viceprimarul Daniela-Onița Ivașcu susține ecologizarea: Let’ s Do It, Sighet! Cea mai mare mobilizare de voluntari din Romania, pentru a face curațenie in toata țara intr-o singura zi, s-a desfașurat și la Sighetu Marmației sub coordonarea viceprimarului Onița-Daniela Ivașcu. Voluntarii din intreg municipiul au fost invitați ieri, 16 septembrie 2023, la curațenie pentru a reda frumusețea naturii și totodata, sa stranga deșeurile. „Și municipiul Sighetu Marmației s-a alaturat acestei campanii astfel ca la Ziua Naționala a Curațeniei au participat voluntari, angajati ai Instituțiilor Publice, ai unitaților școlare dar m-am bucurat sa vad și o mulțime de tineri dornici sa… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

