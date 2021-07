Viceprimărița din Sirețel a dat în judecată primăria condusă de soțul ei. Femeia spune că nu a fost plătită timp de cinci luni Viceprimarul primariei din Sirețel, județul Iași, a dat in judecata primaria condusa chiar de soțul ei pentru a recupera 16.500 de lei, drepturi salariale pe care susține ca nu le-a primit timp de 5 luni in anul 2019, deși a venit la munca zi de zi, la Serviciul de Taxe și Impozite. „Eu nu am nicio pretenție, instanța ce o sa decida, asta o sa decida. Eu nu vreau banii comunei, vreau munca mea pe care am prestat-o”, spune Doina Șpaiuc. Doina Șpaiuc este viceprimar la Sirețel de anul trecut, dupa ce soțul ei, Gelu Șpaiuc, a caștigat alegerile locale. A lucrat la primaria din comuna din 2005, la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

