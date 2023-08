Stiri pe aceeasi tema

- Dombrovskis a declarat ca restrictiile rusesti privind transportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagra creeaza probleme nu numai Kievului, ci si multor tari in curs de dezvoltare. Rusia foloseste ”cerealele ca pe o arma”, a spus Dombrovskis, care se afla in India pentru a participa la o reuniune…

- Potrivit noilor date de la Deutsche Rentenversicherung, disponibile pe meine-pension.de, peste 2,9 milioane de pensii au fost platite pensionarilor cu pașapoarte non-germane anul trecut.Cea mai mare parte a fost in jur de doua milioane de pensii pentru limita de varsta. Aproximativ 189.200 de pensii…

- Situația din jurul predarii comandanților batalionului naționalist Azov (interzis in Rusia) la Kiev nu prezinta Turcia in mod favorabil, a declarat directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), Serghei Narișkin, pentru TASS.Cand i s-a cerut sa evalueze ce a facut Ankara, Naryshkin…

- Turcia asteapta progrese concrete din partea Uniunii Europene in chestiuni cum sunt calatoriile fara viza si inchiderea unor capitole in negocierile de aderare, in urma aprobarii de catre Ankara a aderarii Suediei la NATO , a declarat marti, 11 iulie, pentru Reuters un inalt oficial turc. Occidentul…

- Autoritațile ruse nu se pot impaca cu decizia Turciei de a-i elibera unilateral pe comandanții batalionului Azov care au ajuns acasa in Ucraina. Mai mult, inceperea construcției in Ucraina a unei fabrici pentru producția de drone turcești și declarațiile președintelui turc Erdogan cu privire la intrarea…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat luni ingrijorat de faptul ca Rusia va renunta din 17 iulie la acordul ce permite exportul in conditii de siguranta a cerealelor si ingrasamintelor din trei porturi ucrainene de la Marea Neagra, relateaza Reuters. Moscova a amenintat ca va renunta…

- Ucraina ar avea un plan de rezerva in ceea ce privește realizarea transporturilor de cereale pe Marea Neagra. Numele Romaniei nu este menționat, insa planurile țarii vecine ar putea fi unele destul de ambițioase. In iulie anul trecut, Organizatia Natiunilor Unite si Turcia au intermediat intre Moscova…

