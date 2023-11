Vicepreşedintele Bundesbank avertizează băncile, pe fondul insolvenţelor în creştere ale companiilor Cea mai mare economie a Europei a fost numita ”bolnavul Europei” de catre unii economisti, dupa ce a intrat intr-o recesiune tehnica la inceputul acestui an, in timp ce activitatea economica se confrunta cu presiuni in scadere din cauza prabusirii constructiilor. Intre timp, parlamentarii de la Berlin cauta solutii la o criza bugetara in curs de dezvoltare care ar putea ameninta viitorul guvernului de coalitie al tarii. Ca si restul zonei euro, economia germana se confrunta cu o crestere rapida a ratelor dobanzilor, deoarece Banca Centrala Europeana a marit dobanda de referinta de la un minim… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

