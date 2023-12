Vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș urmărit penal de DNA Marius-Florinel Nicolaescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș, este urmarit penal de DNA. Acesta este vizat de un dosar privind locuințele destinate persoanelor vulnerabile. Potrivit procurorilor DNA, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș ar fi oferit informații nepublice. Prejudiciul adus de acesta este aproximativ 3.550.000 lei. „In cursul anului 2022, in contextul realizarii proiectelor „Locuințe protejate – siguranța și ingrijire Argeș ”, „Centru de criza pentru persoane adulte cu dizabilitați” și “Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilitați”, ce vizau achiziția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

