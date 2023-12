Procurorii DNA au dispus urmarirea penala a vicepresedintelui CJ Arges Marius-Florinel Nicolaescu in dosarul care vizeaza achizitionarea de locuinte pentru persoanele vulnerabile. 21 de perchezitii au fost facute in septembrie de procurori in aceasta cauza. DNA anunta, marti, ca procurorii din Serviciului Teritorial Pitesti au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectul Nicolaescu Marius-Florinel, vicepresedinte al Consiliului Judetean Arges. Acesta este acuzat de: – folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului…