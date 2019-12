Stiri pe aceeasi tema

- “Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni l-am dorit dupa caderea comunismului. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, data la care Marea Adunare de la Alba-Iulia a votat unirea tuturor romanilor…

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma, in mesajul de Ziua Nationala, ca romanii vor o guvernare responsabila, la inaltimea mostenirii care ne-a fost incredintata, vor lideri politici cinstiti, iubitori de tara, care sa-si propuna obiective politice ambitioase si care sa se puna in slujba oamenilor,…

- Un imens drapel a fost arborat sambata in Piata Tricolorului din Alba Iulia, in cadrul manifestarilor oficiale dedicate Zilei Nationale a Romaniei si a implinirii a 101 ani de la Marea Unire din 1918. Dup...

- Alaturi de jandarmi, cadre ale IPJ Bihor, ale ISU „Crișana” și ale altor structuri ale MAI și personal din cadrul Poliției Locale, vor colabora pentru pastrarea ordinii publice sau descurajarea unor manifestpri de violența pe durata evenimentelor. Recomandarile jandarmilor pentru asigurarea…

- Politistii din Alba vor fi la datorie pe toata perioada manifestarilor prilejuite de sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei. Peste 400 de politisti vor participa la misiunea de mentinere a sigurantei publice cu ocazia manifestarilor publice prilejuite de aniversarea celor 101 ani de la Marea Unire…

- Vineri, 29 noiembrie 2019, incepand cu ora 10,00, la Sala de lectura a Bibliotecii Județene ,,Marin Preda” Teleorman, instituție aflata in subordinea Consiliului Județean Teleorman, va avea loc manifestarea „Marea Unire a romanilor- 1 decembrie 1918”, dedicata Zilei Naționale a Romaniei. Activitatea…

- In seara Sfantului Andrei, pe 30 noiembrie 2019, la Campina vor rasuna colindele copiilor și va fi aprins iluminatul festiv de sarbatori. In ziua urmatoare, pe 1 Decembrie, in Parcul Trandafirilor (de la notariate), de la ora 12.00, administrația locala va organiza o serie de manifestari dedicate sarbatoririi…

