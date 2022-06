Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu, vicepremier și ministru al Transporturilor, va prelua interimatul la Ministerul Agriculturii, dupa demisia lui Adrian Chesnoiu. Premierul Nicolae Ciuca a transmis, vineri, presedintelui Klaus Iohannis propunerea de nominalizare a vicepremierului Sorin-Mihai Grindeanu ca ministru interimar…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, vinerea trecuta, presedintelui Klaus Iohannis propunerea de nominalizare a vicepremierului Sorin-Mihai Grindeanu ca ministru interimar al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, informeaza Guvernul, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, prin acelasi document s-a…

- Sorin Grindeanu, interimar la Ministerul Agriculturii. Propunerea facuta de premierul Ciuca Sorin Grindeanu, interimar la Ministerul Agriculturii. Propunerea facuta de premierul Ciuca Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a transmis astazi președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, propunerea de nominalizare a…

- Vicepremierul Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor, va prelua interimatul la Ministerul Agriculturii, dupa ce Adrian Chesnoiu a demisionat, Sorin Grindeanu, vicepremier și ministru al Transporturilor, urmeaza sa fie numit ministru interimar al Agriculturii, mai ales ca in calitatea de vicepremier…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, a afirmat, joi, ca Adrian Chesnoiu „a ales cea mai onorabila cale de a-si apara numele si reputatia profesionala”, iar performantele profesionale ale acestuia, in calitate de ministru al Agriculturii, sunt „sunt dincolo de orice indoiala”.…

- Directia Nationala Anticoruptie cere Camerei Deputatilor ridicarea imunitatii pentru efectuarea urmaririi penale fata de un deputat din Parlamentul Romaniei, la data faptelor si in prezent avand functia de ministru, pentru abuz in serviciu. Surse judiciare au precizat joi, pentru AGERPRES, ca ar fi…

- Pana la 15 iunie 2022, fiecare ministru era obligat sa-și depuna declarația de vere și cea de interese aferente anului fiscal 2021, dar doi dintre membrii cabinetului Ciuca n-au catadicsit sa faca acest lucru. Rafila și Barna Tanczos, mai șmecheri decat Iohannis Conform Legii nr. 176 din 1 septembrie…

- Intenția Comisiei Europene de a suspenda pentru un an taxele la import pentru toate exporturile din Ucraina catre Uniunea Europeana starnește ingrijorare in randul fermierilor romani. Aceștia se tem ca vor fi concurați de produse ieftine, care in unele cazuri nici nu respecta trasabilitatea, in timp…