Stiri pe aceeasi tema

- La Bistra va fi deschis un nou punct de lucru al Casei de Pensii Alba, anunța Florin Roman, liderul deputaților PNL. Cel puțin o data pe saptamana, acolo vor fi consultate persoanele din zona Munților Apuseni, care solicita obținerea pensiei pe motiv de boala sau invaliditate. ”Ministrul Muncii, Violeta…

- Vicepremierul Raluca Turcan a prezidat, marti, reuniunea Grupului de lucru interinstitutional dedicat Initiativei celor Trei Mari, care a avut loc la Palatul Victoria, context in care a subliniat ca proiectele I3M ar putea oferi un sprijin important redresarii economice, cu efecte pozitive si asupra…

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma ca, in urma unor discutii cu reprezentantii scolilor private, exista intentia de continuare a acordarii finantarii per elev pentru institutiile particulare autorizate pana la sfarsitul anului scolar. De asemenea, se incearca gasirea unor modalitati prin care ar…

- La nivelul reprezentanților DSP Alba a parvenit, neoficial, acum doua zile (marți, 28 aprilie 2020), informația privind posibila contaminare cu COVID-19 a administratorului unei societați de panificație din Alba Iulia. La acel moment reprezentanții DSP au verificat telefonic informația și s-a constatat…

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, face declarații, dupa anunțul președintelui Klaus Iohannis privind faptul ca in acest an școlar, nu se vor mai deschide școlile. Este de așteptat ca aceasta sa ofere detalii concrete legate de modul in care se va finaliza anul școlar. Gradinițele, școlile,…

- Anul școlar va fi finalizat, a dat din nou asigurari premierul Ludovic Orban. Modalitatea in care se va intampla acest lucru depinde, insa, de evoluția pandemiei. Prim-ministrul a descris cateva dintre scenariile aflate in lucru la Ministerul Educației.

- Ministrul Educatiei Monica Anisie a declarat marti ca a semnat ordinul referitor la programa pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat si ca acestea se vor sustine pe baza materiei predate in primul semestru al anului scolar. Anisie a mai spus ca daca situația legata de coronavirus nu va degenera, elevii…

- Ludovic Orban asigura profesorii ca nu se discuta despre intrarea cadrelor didactice in somaj tehnic, iar anul scolar nu va fi inghetat.Ludovic Orban a fost intrebat in cadrul unei emisiuni televizate, daca exista riscul ca profesorii sa fie trimisi in somaj tehnic. "N a existat nicio discutie pe tema…