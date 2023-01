Vicepremierul Chinei Liu He la Davos: Lumea trebuie să renunţe la mentalitatea de Război Rece Intr-un discurs special sustinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, Liu a cerut in mod repetat tarilor sa imbunatateasca legaturile diplomatice, „pentru ”a proteja ferm pacea mondiala”. ”Trebuie sa renuntam la mentalitatea Razboiului Rece, sa incercam sa intelegem esenta lucrurilor din perspectiva dualitatii materiale, sa ne straduim sa construim o comunitate cu un viitor comun pentru omenire si sa ne unim mainile pentru a raspunde provocarilor globale. Credem ca o ordine economica internationala echitabila trebuie pastrata de noi toti”, a spus Liu. Referindu-se la tema WEF ”Cooperarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul an va fi ”mai greu decat anul pe care il lasam in urma. De ce? Pentru ca cele trei economii majore – SUA, UE si China – incetinesc toate simultan”, a declarat Georgieva in emisiunea ”Face the Nation” a CBS. In octombrie, FMI si-a redus perspectivele de crestere economica globala in 2023, reflectand…

- Ministrul de externe chinez Wang Yi a declarat marti ca preconizeaza ca tara sa ”se va stradui sa recalibreze” relatiile dintre China si SUA in 2023, in timp ce ”va intensifica increderea si cooperarea” cu Rusia anul viitor, transmite EFE. Cu ocazia unui simpozion online desfasurat in ultima saptamana…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, pleaca marti seara la Beijing unde se va intalni joi cu presedintele chinez, Xi Jinping, confruntat cu manifestatii de proportii istorice impotriva restrictiilor sanitare si pentru mai multa libertate, noteaza AFP. „Charles Michel a fost invitat de…

- China se opune unui razboi nuclear. Xi Jinping a spus-o de nenumarate ori in ultimele zile: mai intai alaturi de cancelarul german, Olaf Scholz, apoi, intalnindu-l prima data pe Joe Biden in ajunul G20. Xi – care s-a declarat ''extrem de ingrijorat de situația actuala din Ucraina'' – a definit poziția…

- Un eveniment istoric s-a desfașurat astazi, in Bali. Președintele SUA, Joe Biden, s-a intalnit pentru prima data cu liderul chinez, Xi Jinping. Intalnirea a avut loc in cadrul G20, in Indonezia. Cei doi politicieni și-au strans mana și au stat la poza, in ciuda tensiunilor majore dintre SUA și China,…

- Liderii celor mai puternice țari din lume - Statele Unite și China, discuta in insula Bali din Indonezia. Este prima intilnire fața in fața pentru Joe Biden și Xi Jinping, de cand Biden a ajuns la Casa Alba. SUA și China iși disputa intaietatea la nivel global, intr-o rivalitate care, spun tot mai multe…

- Presedintele SUA, Joe Biden, si omologul sau chinez, Xi Jinping, s-au intalnit luni in Bali pentru prima data de la alegerea presedintelui american, in urma cu un an, intr-o incercare de a reinnoda dialogul dintre cele doua mai puteri, in pofida tensiunilor puternice in privinta statutului insulei Taiwan.…

- In timpul summitului Națiunilor din Asia de Est din Cambodgia, premierul chinez Li Keqiang a subliniat iresponsabilitatea amenințarilor cu utilizarea armelor nucleare, semnaland ca Beijingul este nemulțumit de retorica nucleara a partenerului sau strategic Rusia, transmite, citand un inalt oficial american,…