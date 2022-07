Viața in Moscova s-a schimbat mult de cand a inceput razboiul. Locuitorii orașului au vazut cum, aproape peste noapte, mii de companii straine au plecat, mii de magazine s-au inchis. Mai mult, banii lor, in urma sancțiunilor, nu au mai avut nicio valoare in afara granițelor, nu mai pot cumpara valuta și nu mai pot calatori in strainatate. Pentru cei ramași, vacanțele in Europa au devenit un vis, iar lipsa de conexiuni cu lumea occidentala are impact in economie, in educație, in sanatate, practic, in toate domeniile. Sunt mai puține medicamente, mașinile fabricate pe plan local nu au accesorii…