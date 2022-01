Choupette a moștenit acum trei ani 200 de milioane de dolari de la stapanul sau, Karl Lagerfeld. Prin urmare, celebrul designer i-a lasat pisicii sale o avere consistenta și s-a asigurat ca o sa aiba un trai decent. Intre timp aceasta a devenit o bloggerița de top și este foarte activa in mediul online. Choupette traiște in lux și opulența, patrupedul declarat „sufletul pereche” al regretatului creator de moda locuind intr-un aparatament din Paris, cu vedere la Sena. Francoise Cacote, fosta menajera a designerului, are grija de pisica-milionara. De asemenea, femeia se ocupa și de contul personal…