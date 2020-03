Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea TV „ROventura”, difuzata de Kanal D, a adus din nou lumina reflectoarelor in Turda. George Mihai si Andreea Stravoiu, gazdele emisiunii, au vizitat Cheile Turzii, Salina Turda, Salina Equines

- Andreea și George au vrut sa vada cu ochii lor de ce Cheile Turzii si Salina Turda se numara printre cele mai vizitate locuri din țara! Vedeți sambata, de la ora 15:00, la Kanal D Romania! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Telespectatorii vor vizita alaturi de artist locurile copilariei sale din Turda, intr-o editie care precede lansarea sezonului 4 al emisiunii „Drag de Romania mea!”, la TVR 2. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cultura Naționala va fi celebrata la Turda prin spectacolul- eveniment ROMANIA MULTICULTURALA, susținut de actrița LAMIA BELIGAN, soprana SILVIA SORINA MUNTEANU și pianista VIORELA CIUCUR. Cele trei... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cine sunt vedetele care participa la noul “Bravo, ai stil!” Noul sezon al emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities” va debuta in curand la Kanal D. Formatul emisiunii va ramane cel mai probabil cel cu care ne-am obisnuit deja, singura diferenta fiind aceea ca in competitie vor intra nu tinere obisnuite,…

- Turda a devenit astazi primul oraș din Romania, cu transport in comun 100% electric, iar acest lucru nu a trecut neobservat de presa centrala. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Societatea Cultural-Patriotica Avram Iancu din Romania, in parteneriat cu Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj, organizeaza duminica, 15 decembrie 2019,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „Mireasa pentru fiul meu” a debutat la Antena 1 in august 2011, cu Mirela Vaida la carma. Show-ul matrimonial se muta atunci de la Kanal D, unde rulase pentru cinci sezoane sub titlul „Nora pentru mama”. In 2016, actrița Paula Chirila a preluat rolul de prezentator de la Mirela Vaida, care urma sa intre…