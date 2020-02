Vezi aici ce a “patit” Viorel Stefu, membru Pro Romania si fost comisar sef al IPJ Buzau!

Organizația de la Buzau a partidului condus de Victor Ponta se pregatește intens pentru examenul dificil din vara, cel al Alegerilor Locale, unde cu siguranța va obține rezultate notabile avand in vedere prestația foarte buna de la cele doua randuri de alegeri prin care a trecut in 2019, europarlamentare și prezidențiale, și unde s-a clasat pe locul doi pe țara. Astfel incat au avut loc alegeri in cadrul Organizației Municipale, coordonata pana la aceasta data de Viorel Ștefu, care de altfel a și candidat pentru funcția de președinte, fiind ales in unanimitate.