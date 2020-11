Veto UE: Germania, "convinsă" că se va găsi rapid o soluție Ministrul german al Afacerilor externe s-a declarat marți "convins" ca va fi gasita rapid o soluție pentru a debloca bugetul UE și planul de relansare, în ciuda veto-ului exprimat de Ungaria și Polonia, scrie AFP.



"În orele și zilele urmatoare, ne vom așeza cu toate parțile interesate pentru a gasi o soluție", a declarat Heiko Maas, în condițiile în care Germania asigura președinția rotativa a Consiliului UE pâna la finalul anului.



"Germania, în rolul actual de președinte, este în parte responsabila pentru a gasi…

Sursa articol: hotnews.ro

