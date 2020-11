Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 13 noiembrie 2020, chiar a fost o zi cu ghinion pentru Ripensia. Deoarece au acuzat simptome specifice COVID-19 dupa intoarcerea din deplasarea de la Chiajna, patru jucatori și doi membri ai staff-ului tehnic au fost testați. Rezultatele au dezvaluit ca toți cei șase sunt infectați cu coronavirus.…

- Cercetarea, efectuata de THL in colaborare cu orasul Helsinki, a analizat, incepand din luna martie, 129 de persoane din 39 de familii in care cel putin unul dintre membri a prezentat rezultate pozitive la testul PCR pentru depistarea COVID-19. Studiul a confirmat ca 63 din cele 64 de persoane…

- FC Viitorul a anuntat, in urma cu putin timp, pe pagina oficiala de Facebook, ca rezultatele testelor pentru coronavirus efectuate, miercuri, de jucatori, staff-ul tehnic si administrativ sunt negative. „Intreg lotul de jucatori, staff-ul tehnic si administrativ al echipei noastre a efectuat, miercuri,…

- Echipa de fotbal UTA Arad are in continuare doua persoane pozitive la coronavirus si una cu un test neconcludent, potrivit site-ului clubului de Liga I. ''In dimineata zilei de 5 septembrie, jucatorii, staff-ul tehnic si staff-ul auxiliar al clubului UTA au sustinut o noua testare…

- Situație complicata la clubul ​UTA Arad, echipa nou-promovata in Liga I. Sambata, 15 august, conducerea ”Batranei Doamne” a anunțat cinci cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul jucatorilor.”Utistii au sustinut cea sambata de-a noua testare Covid impusa odata cu instaurarea protocolului medical.…

