Stiri pe aceeasi tema

- Firmele de curierat vor fi obligate sa raporteze la ANAF detalii referitoare la persoanele care platesc ramburs produsele comandate online, “pentru o mai buna colectare a taxelor și impozitelor”.

- Grecia a ridicat duminica restricțiile impuse de COVID-19 pentru zborurile interne și externe, chiar inaintea sezonului turistic de vara, care, spera oficialii, va reveni la normal dupa declinul pandemiei, noteaza Reuters. Pentru a intra sau a ieși din țara cu avionul, calatorii trebuiau anterior sa…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a facut un nou salt vineri, de la 4,88% la 4,95%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Marius Budai, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a declarat ca problema pensiilor speciale a fost folosita, de fapt, in scop politic, pentru a caștiga voturi, ci niciodata din punct de vedere „profesional”. Ce se va intampla cu pensiile speciale Pana la finalul acestui an va trebui sa existe un…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 4,68% pe an, de la 4,62% pe an, marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a continuat sa creasca, tendinta mentinuta pe tot parcursul ultimelor saptamani, si a urcat la 4,59%, de la 4,56% marți, potrivit datelor de la BNR, relateaza Mediafax.…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a inceput saptamana tot pe crestere, tendinta mentinuta pe tot parcursul ultimelor saptamani, si a urcat la 4,49%, de la 4,39% vineri, potrivit datelor de la BNR.…

- Prognoza meteo 21 februarie-6 martie 2022. Sunt vești proaste pentru romanii care așteapta primavara. Specialiștii anunța ca vremea se va raci considerabil in toata țara, pana pe 23 februarie, iar apoi vremea va fi schimbatoare. Ce anunța meteorologii pentru toate regiunile in parte. Meteo ANM 21 februarie…