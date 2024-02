Stiri pe aceeasi tema

- Campania de depunere a cererilor pentru tichetele sociale de Paște a inceput. La Slatina, Direcția de Asistența Sociala a anunțat ca ofera acest tip de ajutor pentru persoanele vulnerabile și anul acesta."In perioada 19 februarie 15 martie se vor primi cereri pentru acordarea tichetelor de sarbatori…

- Romanii se confrunta cu vești proaste in ceea ce privește accesul la asistența medicala, pe fondul unei situații alarmante in care un numar semnificativ de persoane au fost scoase din evidențele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS).

- Vești proaste pentru romanii care beneficiaza de carduri sociale! Incepand de anul urmator, valoarea acestui ajutor va fi redus la jumatate, adica de la 250 de lei la 125 de lei, și va fi acordat doar de doua ori pe an.

- Vești proaste pentru mulți romani! S-a anunțat ca se vor da mai puțini bani pentru cardul de alimente 2024. La ce suma se poate ajunge in acest context. Lovitura grea pentru persoanele vulnerabile de la noi din țara.

- Ce pedeapsa risca Florin Salam daca polițiștii dovedesc ca a batut-o pe tanara de 23 de ani la hotel. Vești proaste pentru celebrul cantareț de manele. Oamenii legii se ocupa de cercetarea cazului.

- Incepand din acest an, romanii care intra in concediu medical vor pierde bani. Mai exact, daca se vor imbolnavi, aceștia vor primi o indemnizație mult mai mica, iar cei mai afectați vor fi cei care nu au venituri mari.

- Vești proaste pentru romani la acest inceput de an! Daca recent s-a anunțat ca alocațiile și pensiile se maresc, iata ca și prețurile facturilor la energie electrica cresc. Romanii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru platirea acestora.

- O noua schimbare in regulamentul de circulație ar putea aduce amenzi serioase pentru cei care nu opresc motorul atunci cand staționeaza. O modificare propusa in Codul Rutier vizeaza interzicerea acestei practici și are ca scop impulsionarea responsabilitații civica și protejarea mediului.