Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Rau, consilier general din partea USR, a depus recent un proiect care vizeaza introducerea mai multor interdicții pentru șoferi. Amenzile ar urma sa ajunga pana la 5.000 de lei pentru cei care nu respecta regula.

- Anul 2024 a venit cu multe vești bune pentru romani, cu privire la majorarile veniturilor, dar și cu la fel de multe vești proaste referitor la alimente. Prețul multor produse de baza s-a scumpit alarmant, astfel ca valoarea unui coș de cumparaturi, necesar pentru o familie cu doi copii, a crescut considerabil.…

- Universal Music Group (UMG), cea mai importanta companie din industria muzicala mondiala, anunța ca iși va retrage muzica de pe TikTok, dupa ce nu a reușit sa ajunga la o ințelegere cu compania mama a platformei, ByteDance, in privința drepturilor de autor. Citește și Primaria Beleți Negrești a fost…

- Vești proaste pentru romanii rezidenți din Italia! Vor fi nevoiți sa plateasca o taxa anuala in valoare de 2.000 de euro. Iata de ce a fost introdusa aceasta taxa pentru cetațenii romani care locuiesc in strainatate!

- Vești proaste pentru turiștii care merg in vacanța in Grecia! O taxa suplimentara va fi introdusa din aceasta vara. Guvernul Greciei estimeaza ca, pana in 2025, va colecta 300 de milioane de euro din aceasta taxa. Iata despre ce taxa este vorba!

- Alexia Putellas, capitanul echipei feminine a Barcelonei si dubla castigatoare a Balonului de Aur, va fi operata la genunchi, a anuntat marti clubul catalan. Jucatoarea a fost nevoita sa paraseasca luna trecuta stagiul de pregatire al echipei nationale, de la Madrid, din cauza unei accidentari la genunchi…

- O categorie de romani nu va mai beneficia de vouchere, sporuri sau prime incepand cu 2024. Guvernul a decis, in urma cu doua zile, bugetul anului viitor, iar pentru a remedierea deficitului public excesiv este nevoie de schimbari drastice.

- O noua schimbare in regulamentul de circulație ar putea aduce amenzi serioase pentru cei care nu opresc motorul atunci cand staționeaza. O modificare propusa in Codul Rutier vizeaza interzicerea acestei practici și are ca scop impulsionarea responsabilitații civica și protejarea mediului.