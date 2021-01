Vești proaste pentru cetățenii acestui oraș! Vor intra în scenariul roșu Vești proaste pentru locuitorii acestui oraș. Autoritațile au decis sa plaseze aceste zone in scenariul roșu, dupa ce cazurile de coronavirus au crescut, iar incidența infectarilor a trecut de 3 la mie. Masura intra in vigoare luni. Potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba, masura va intra in vigoare la miezul nopții și se va aplica in municipiul Alba Iulia și in comunele Horea și Meteș. Restaurantele și cafenelele, cu excepția celor din interiorul hotelurilor și pensiunilor, nu mai pot primi clienți, la fel instituțiile de spectacole, cluburile și salile pentru jocuri de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

