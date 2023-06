Stiri pe aceeasi tema

- Luna iunie va debuta cu o minivacanța pentru bugetari aceștia avand libere atat de 1 iunie cat și de Rusalii. Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a explicat ca se fac eforturi, impreuna cu Poșta Romana, sa nu se intarzie pensiile, dar chiar și așa va exista un decalaj de cateva zile."Noi…

- Pensii 2023: Vești proaste pentru varstnicii din Romania. Pensiile din luna iunie nu vor fi platite la timp Pensii 2023: Vești proaste pentru varstnicii din Romania. Pensiile din luna iunie nu vor fi platite la timp Minivacanța de la inceputul lunii iunie este o mare bucurie pentru bugetari, insa un…

- Nici bine nu s-a terminat minivacanța de 1 mai, ca deja majoritatea romanilor bugetari se gandesc la urmatoarea. Ei bine, nu mai este mult și bugetarii vor avea parte de o noua minivacanța de cinci zile. Luna iunie incepe cu o minivacanța pentru angajații din Romania. Cei de la stat se vor putea bucura…

- Drumul a fost inchis pe ambele sensuri, a transmis prefectura Alba. Autoritațile au intervenit de urgența pentru a debloca drumul și a permite reluarea traficului rutier.Miercuri, o alta alunecare a blocat drumul. Situația este cu atat mai ingrijoratoare cu cat un numar mare de turiști este așteptat…

- Traficul rutier este inchis pe DN67C, Transalpina din cauza unor caderi de pietre de pe versanți, intre Șugag și Barajul Tau Bistra.Pe DN 67 C, la kilometrul 105+250 metri, intre localitatea Șugag și Barajul Tau Bistra, județul Alba, circulația rutiera este blocata, din cauza aluviunilor care au cazut…

- FOTO| Trafic INCHIS pe Transalpina: Caderi de pietre intre Șugag și Barajul Tau Bistra Traficul rutier este inchis pe DN67C, Transalpina din cauza unor caderi de pietre de pe versanți, intre Șugag și Barajul Tau Bistra. Pe DN 67 C, la kilometrul 105+250 metri, intre localitatea Șugag și Barajul Tau…

- Circulatia rutiera va fi permisa, incepand de sambata, pe DN 57, in zona localitatii Berzasca, judetul Caras-Severin, pe o perioada de 10 minute la un interval de 30 de minute, doar pe timpul zilei. In zona se fac, in continuare, lucrari de curatire a versantului, dupa ce drumul a fost inchis din cauza…

- Lucrarile de reabilitare a pasajului pietonal Frumoasa vor fi scoase din nou la licitatie. Primaria va rezilia in aceasta luna contractul de lucrari care a fost semnat fix acum un an. Rezilierea a fost decisa in urma solicitarii constructorului. In martie 2022, firma BMS Holding Enterprise SRL a semnat…