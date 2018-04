Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a dezvaluit ca sufera de cataracta si ca ar urma sa fie operat anul viitor, relateaza Reuters, citat de agerpres.ro.In timpul unei vizite la o inchisoare din Roma, Francisc, in varsta de 81 de ani, a discutat cu directorul inchisorii, care i-a vorbit despre necesitatea unei vederi…

- In timpul unei vizite la o inchisoare din Roma, Francisc, in varsta de 81 de ani, a discutat cu directorul inchisorii, care i-a vorbit despre necesitatea unei vederi "la distanta" in privinta reabilitarii detinutilor. "Asta este bine", a spus papa. "Pentru ca la varsta mea, de exemplu, se…

- ​Peste doua treimi (67,5%) dintre persoanele cu varsta de peste 16 ani care traiesc in Uniunea Europeana au apreciat in 2016 ca au o stare a sanatatii foarte buna si buna, romanii fiind peste media din UE din acest punct de vedere in conditiile in care 70,5% au apreciat ca au o stare a sanatatii foarte…

- Vestea ca Ionela Prodan se afla din nou pe patul de spital a starnit panica, dar și rumoare, zvonurile fiind dintre cele mai alarmante. Noi am aflat adevarul despre starea de sanatate a solistei de muzica populara și diagnosticul stabilit de medici. Varsta și afecțiunile la nivelul sanatații nu iarta…

- Pana in 2030, generatia Baby Boomers va depasi 65 de ani, ceea ce va insemna ca unul din cinci rezidenti ai Statelor Unite va atinge varsta pensionarii, potrivit Fiscal Times. Pana in 2035, raportul dintre varstnici si tineri se va schimba pentru prima data in istoria Statelor Unite, ajungandu-se…

- Peter Tauber, care se confrunta la varsta de 43 de ani cu probleme de sanatate, urmeaza sa-si anunte retragerea din acest post strategic din cadrul CDU luni. Succesorul sau va fi desemnat in cadrul unui congres exceptional, prevazut la 26 februarie. Considerat un apropiat al Angelei Merkel,…

- Accidentul a avut loc pe E 81, la iesire din Satu Mare. „In urma impactului dintre doua autoturisme au rezultat trei victime. (...)Unul dintre șoferi, un barbat in varsta de 50 de ani, a fost extras din autoturism in stare de conștiența, insa cu politraumatisme la nivelul brațelor și picioarelor,…

- Localnicii din Detroit au trait momente de cosmar in urma cu cateva ore, dupa ce un meteorit a cazut la periferia orasului. Incidentul teribil a provocat un cutremur de gradul 2 grade pe scara pe Richter. Fenomenul a fost confirmat de serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Seismul…