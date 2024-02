Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un an cu foarte multe alegeri in intreaga lume, doua dintre platformele Meta nu vor mai promova in feed-urile personalizate continutul ce are legatura cu politica.Meta nu va mai recomanda continutul politic utilizatorilor de Instagram si Threads, a anuntat seful Instagram, Adam Mosseri.…

- Schimbari la WhatsApp, din 6 martie. Utilizatorii vor putea primi texte, mesaje și fișiere foto și video de la alte platforme Schimbari la WhatsApp, din 6 martie. Utilizatorii vor putea primi texte, mesaje și fișiere foto și video de la alte platforme, dar exista și cateva rețineri. WhatsApp, la fel…

- Compania Meta, condusa de Mark Zuckerberg, a inceput sa eticheteze imaginile fotorealistice create cu Meta AI inca de la lansare, astfel incat oamenii sa știe ca sunt “Imaginate cu AI”, potrivit unui comunicat al companiei. Meta lucreaza cu partenerii din industrie la standarde tehnice comune pentru…

- Meta anunța ca a colaborat cu partenerii din industrie pentru a se alinia la standarde tehnice comune care sa indice faptul ca o parte dintr-un anumit conținut a fost creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Capacitatea de a detecta aceste semnale va permite Meta sa eticheteze imaginile generate…

- Vești importante pentru doua zodii din horoscop! Dupa un an intreg de singuratate, momentele importante vin tocmai in anul 2024. Nativii vor avea noroc in dragoste, iar in luna iubirii, ii așteapta sufletul pereche. Iata despre cine este vorba!

- Threads s-a lansat in primavara și a strans rapid peste 100 de milioane de conturi active pe platforma, insa faptul ca la scurt timp platforma a fost blocata in Europa a scazut din entuziasmul utilizatorilor din jurul acesteia. Se pare insa ca Meta poate acum sa ofere o experiența de utilizare care…

- Uniunea Europeana a impus Facebook și Instagram sa ofere clarificari cu privire la masurile de protecție impotriva materialelor de corupere de minori, in diferite forme, mai ales pe Instagram, scrie playtech.ro.

- Instagram vine cu vești noi in randul utilizatorilor! Chiar șeful aplicației, Adam Mosseri, a afirmat ca aplicația permite, incepand de acum, tuturor utilizatorilor din intreaga lume sa descarce pe dispozitivele lor videoclipurile de tip ”Reels” de pe conturile publice. Iata cum poți face acest lucru!