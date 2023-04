Vești de ultimă oră despre VIZA pentru SUA. Când va fi eliminată Romanii primesc vești incurajatoare despre viza pentru SUA. Purtatorul de cuvant al PSD, Stefan Radu Oprea, care se afla la Washington, vine cu informații noi. Acesta a transmis sambata ca a discutat la Departamentul de Stat despre situatia politica cu Directorul pentru Europa Centrala si de Est, Alan Meltzer si cu Jessica Warder care are ca responsabilitate Romania si a constatat ca exista determinare la nivelul administratiei americane pentru ca romanii sa beneficieze de vize intr-un timp cat mai scurt. “Am continuat, la Washington, sa prezentam rolul pozitiv pe care Romania il are in stabilitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

