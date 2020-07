Stiri pe aceeasi tema

- Spania va permite incepand de miercuri, 1 iulie, circulatia libera a cetatenilor europeni si va ridica progresiv restrictiile de calatorie in terte tari, pe baza unei liste convenite cu Uniunea Europeana, relateaza EFE, potrivit Agerpres.

- Spania lucreaza la un plan ce prevede deschiderea graduala a granitelor sale pentru vizitatorii din tarile considerate mai sigure in lupta impotriva coronavirusului, posibil incepand din 21 iunie, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al Ministerului Turismului, transmite

- Spania a anunțat ca in ultimele 24 de ore nu s-a mai inregistrat niciun deces. In ultima zi, au fost inregistrate 71 de noi cazuri, depistate prin teste PCR. Fata de intervalul precedent, numarul a scazut cu...

- A doua cea mai vizitata țara din lume anunța injumatațirea veniturilor din turism, sector crucial pentru economie. In aprilie, nu a primit deloc turiști Turistii nu au calatorit in Spania in aprilie, din cauza restrictiilor impuse pentru a stopa raspandirea pandemiei cu coronavirus, astfel incat veniturile…

- Turistii straini pot face rezervari pentru vacante incepand din luna iulie, in contextul in care carantina automata probabil va fi anunlata pana atunci, a declarat luni ministrul spaniol al Turismului, Reyes ...

- Pandemia de coronavirus pare sa slabeasca in principalele focare europene. Italia, Spania și Franța au inregistrat astazi cel mai mic numar de morți din ultima luna, informeaza Euronews. Italia, Spania și Franța, in aceasta ordine, sunt țarile cu cele mai multe decese cauzate de COVID-19 in Europa.…

- Micuțul stat de la Marea Adriatica a inceput sa relaxeze restricțiile impuse de autoritați pentru restrangerea epidemiei de coronavirus și da semne ca revine la normalitate. Croatii au raportat doar 2.009 cazuri de infectari si 51 decese, iar acest lucru se datoreaza eficienței masurilor adoptate de…