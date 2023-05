Stiri pe aceeasi tema

- Formația timișoreana Imund aniverseaza un an de existența de la apariția pe scena locala cu un eveniment deosebit in cadrul caruia in deschidere va evolua o trupa timișoreana care cu aceasta ocazie va aparea pentru prima oara in fața publicului, Ruyned. Formația timișoreana Imund a aparut pentru prima…

- Echipele locale de baschet masculin Politehnica si Stomart au suferit esecuri la scor saptamana trecuta in Liga I, al doilea esalon intern. In grupa 1-8, Politehnica a cedat la Ramnicu Valcea cu 59-117 (20-37, 18-28, 13-31, 8-21) in fata echipei locale CS Valcea. Echipa antrenata de Gabriel Clapon ocupa…

- Trupa timișoreana Weeping Assault a lansat primul videoclip din cariera. „Piesa “WWIII” este prima melodie lansata de pe albumul nostru de debut, fiind piesa de baza a acestui album, deoarece a fost prima compusa, stabilind tematica albumului. Am ales sa lansam piesa alaturi de un videclip pentru a…

- Echipa de baschet masculin Politehnica Iasi nu a jucat la finalul saptamanii trecute. Formatia antrenata de Gabriel Clapon, care e pe locul VII in grupa 1-8 a Ligii I (al doilea esalon intern) se va confrunta duminica, la Ramnicu Valcea, cu viceliderul, CS Valcea. In acelasi campionat, dar in grupa…

- Formația aradeana Ribozom a anunțat ca pregatește lansarea albumului de debut „The war of our lives”, care conform marturisirilor proprii „va avea un mesaj puternic pentru toata lumea și mai ales pentru cei care sunt la inceput de drum“. Trupa alcatuita din Raul Nica (voce și chitara), Raul Panzaru…

- Formația timișoreana Sleepin’ Insomnia a reprezentat pentru mulți spectatori care au participat la festivalul Time To Rock desfașurat la Casa Tineretului una din surprizele acestui eveniment, recitalul lor fiind primit cu un entuziasm deosebit din partea publicului. Trupa alcatuita din Makkai Gergo,…

- Inca un nume important se alatura artiștilor care urca pe scena We Love Music Festival, de la Platoul Fețeni – Ramnicu Valcea. Milli Vanilli, artistul cu cea mai controversata poveste din lume, vine in Romania pentru un super recital, la cea de-a II-a ediție a festivalului We Love Music Festival, potrivit…

- Formația timișoreana JazzyBIT va susține doua concerte de lansare a noului lor album „Drive” in Spania, acestea urmand sa se desfașoare in 3 martie la Madrid și in 4 martie la Malaga. La inceputul lunii februarie trupa timișoreana a implinit 11 ani de existența și a lansat cu aceasta ocazie varianta…