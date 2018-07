Vesti bune pentru tinerii aspiranti la o cariera in aviatie: Romaero face 1.000 de angajari

Tinerii romani pot demara cariere extraordinare in lumea aviatiei, iar Romaero a facut deja peste 200 de angajari si vrea sa ajunga la 1.000, a declarat, vineri, Remus Vulpescu - directorul general al companiei aerospatiale.



"Sunt cariere extraordinare pe care tinerii romani le pot demara in lumea aviatiei. La Romaero, anul trecut am facut o promisiune si am respectat-o. Am angajat deja peste 200 de tineri. Continuam si vom ajunge la cifra de 1.000 de angajari pe care am anuntat-o. La ROMATSA avem un proces de innoire, de crestere, de dezvoltare", a spus Vulpescu, la conferinta de presa…