- Carburantii s-au scumpit iar. Benzina, atat cea standard, cat si cea superioara, s-a scumpit cu 0,05-0,07 lei la Socar, 0,04 lei la Rompetrol si Mol si cu 0,03 lei la Lukoil. Motorina, atat standard, cat si cea superioara, s-a scumpit cu 0,05 lei la Socar si 0,04 lei la Rompetrol, Mol si Lukoil.Prețurile…

- Anunțul vine dupa ce și OMV anunța la inceputul lunii ca a incasat un profit istoric pentru piața din Romania, de peste 10 miliarde de lei. In timp ce profiturile benzinarilor bat record dupa record, benzina a inceput din nou sa se scumpeasca. Prețurile combustibililor la pompa continua sa creascaAstazi,…

- In ultimele 10 zile, motorina s-a ieftinit cu 12 bani/l, iar benzina cu 4 bani/l in statiile OMV si Petrom, dupa ce in cele 2 saptamani premergatoare se scumpisera cu 24, respectiv 29 bani/l.In urma ieftinirilor de sambata, pretul motorinei standard din statiile Petrom, de 7,57-7,60 lei/l, este cu 2…

- OMV Petrom, a majorat in acest weekend pretul benzinei cu 5 bani/l, dupa cele 4 scumpiri repetate la carburanti efectuate saptamana trecuta. Si concurenta a crescut preturile, in special la motorina, aliniindu-le la cele rezultate in urma miscarilor efectuate de liderului pietei vineri, releva date…

- OMV Petrom, cel mai mare producator de petrol si gaze din Romania, a scumpit, sambata, atat benzina, cat si motorina cu 5 bani/litru, aceasta fiind prima majorare de preturi din acest an. Pretul benzinei standard din statiile Petrom din București a ajuns, astfel, la 6,29-6,35 lei, in timp ce la motorina…

- Benzina s-a scumpit in noaptea de Anul Nou cu 36 bani/l, iar motorina cu 38 bani/l, in statiile liderului pietei, OMV Petrom, dar si in cele Rompetrol si Mol, in urma deciziei Guvernului de a renunta la reducerea de 50 de bani/l convenita cu companii, dar si a celei a Ministerului de Finante de a majora…

- Vești bune pentru șoferi cu doar cateva zile inainte de Craciun! S-au ieftinit carburanții! Litrul de benzina a scazut sub 6 lei pe litru, ajungand la minimul ultimei perioade, iar litrul de motorina a ajuns sa coste 7.16 lei. Iata care sunt prețurile practicate de stațiile de carburanți din București…