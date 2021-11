Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile la benzina continua sa scada. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a publicat noile prețuri de referința.Astfel, benzina cu cifra octanica A 95 va costa 21,47 lei/litru, cu 7 bani mai puțin decat astazi, iar prețul la motorina ramane neschimbat.

- Premierul interimar Florin Cițu le-a transmis oamenilor de afaceri ca Romania are resurse pentru a ajuta atat IMM-urile, dar și pentru a compensa plata facturilor utilizatorilor casnici. ”In momentul in care Romania a trebuit sa inchida economia a fost un moment greu, in care ne-am intrebat…

- Incidența cazurilor de coronavirus din București a scazut foarte ușor, pana la 16,38 la mie, potrivit datelor de duminica ale Direcției de Sanatate Publica. Aceasta foarte mica scadere vine dupa patru zile consecutive in care rata de infectare a fost in jurul valorii de 16,5 la mie in Capitala. Sambata,…

- Incidența COVID in Capitala a scazut, duminica, pana la 16,38 la mia de locuitori, aceasta fiind a doua zi de scadere ușoara, a anunțat DSP. Potrivit DSP București, incidența COVID in Capitala este duminica de 16,38 la mie, fața de 16,53 cat a fost cea inregistata sambata. Aceasta este…

- Sunt vești grozave pentru șoferi. Transfagarașan nu se mai inchide azi. Astfel, Comisia de Revizuire Speciala din cadrul CNAIR care s-a intrunit pentru analiza inchiderii circulației pe Transfagarașan a luat decizia de a amana termenul de 20 octombrie, luand in considerare condițiile meteorologice favorabile…

- Milioane de șoferi romani primesc o veste buna care face referire la taxa pentru numerele de inmatriculare. Cum vor putea achita de acum aceasta taxa. Taxa pentru numerele de inmatriculare primește o noua alternativa de plata Incepand cu data de 16 septmebrie 2021, taxa placuțelor de inmatriculare,…

- Producatorul norvegian de petrol si gaze Equinor si partenerii sai au obtinut permisiunea de a-si majora exporturile de gaze naturale prin conducta, dinspre zacamintele offshore Troll si Oseberg spre Europa, in urmatoarele 12 luni, transmite Reuters. Intr-un comunicat de presa publicat luni,…

- Pentru piața de RCA vin vremuri grele. Și mai grele vor fi pentru șoferii care și-au facut in ultimul an și jumatate polițe RCA la City Insurance. Informațiile din piața vorbesc despre un faliment iminent al companiei, dupa ce nu a reușit majorarea de capital, conform cerințelor Autoritații pentru Supraveghere…